Geen wolkenkrabbers, maar hijskranen in 1939. Alleen de klinkers zijn nog hetzelfde

VIDEO/UPDATE Man (22) overlijdt na botsing, politie onderzoekt of ongeluk werd veroor­zaakt door gladheid

Bij een ongeluk op het Stadionviaduct in Rotterdam-Zuid is vannacht een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. De ravage was enorm. Het viaduct was tot begin van de middag afgesloten voor verkeer.

1 april