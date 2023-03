Geen verbod op langparkeren van aanhangers in Kralingseveer

Het langparkeren van caravans en aanhangers in de Elandstraat in de Rotterdamse wijk Kralingseveer blijft toegestaan. De wijkraad had de gemeente verzocht om ze te weren, maar verkeerswethouder Vincent Karremans vindt dat geen goed plan.

In de meeste straten mogen aanhangers, caravans en campers niet langer dan drie dagen staan. Maar dat geldt niet voor de Elandstraat in Kralingseveer, want daar geldt een ontheffing. En daar hebben ondernemers last van. Ze kunnen hun auto niet kwijt en vinden de lang geparkeerde wagens geen gezicht.

De wijkraad geeft hen gelijk. ,,Het langdurig parkeren van in de meeste gevallen oude, verwaarloosde aanhangwagens en caravans, zorgt voor een verloederd straatbeeld”, schreef voorzitter Ilse van der Meer in een brief aan de gemeenteraad. ,,De voertuigen beletten de leveringen voor bedrijven.”

Onwenselijke situatie

Wethouder Karremans gaat niet mee in het voorstel van de wijkraad. Hij benadrukt dat in elke wijk in Prins Alexander met name bedrijventerreinen zijn aangewezen waar aanhangwagens langer dan drie dagen mogen staan. ,,Daarmee tracht de gemeente aanhangwagens uit omliggende woonwijken te weren”, schrijft hij in een antwoordbrief.

Het weren van aanhangers uit de Elandstraat leidt er volgens Karremans toe dat ze elders in Prins Alexander worden geparkeerd. ,,Een onwenselijke situatie”, stelt hij.

Wel stuurt Karremans controleurs naar de Elandstraat om te kijken of er ‘voertuigwrakken’ staan zodat ze weggehaald kunnen worden. Kan dat juridisch gezien niet, dan wordt een gesprek aangegaan met de eigenaar. ,,Hiermee proberen wij toch een bijdrage te leveren aan een verbetering van het straatbeeld in de omgeving van de Elandstraat.”

