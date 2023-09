Geen snacks meer in het Erasmus MC? ‘Zo’n instelling heeft een voorbeeldfunctie!’

Dj John (79) mag geen muziek meer draaien na klachten over ‘klereher­rie’: ‘Ik maak mensen vrolijk’

Hij is bijna 80 jaar en staat lokaal bekend als dj John: de man die op zomerse dagen in het bos uit zijn grote bluetoothspeaker zijn favoriete muziek laat schallen. Een tamelijk onschuldig tafereel, op het eerste oog. Maar het is enorm uit de hand gelopen: John blijft voortaan thuis, nadat de politie hem uit het bos zette. Voor- en tegenstanders staan nu lijnrecht tegenover elkaar.