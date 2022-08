Geen Rotterdammer en voetbalfan, liedje van Isabèl gaat toch viral: ‘Niks komt in de buurt van mijn 010’

Gruwelijke steekpar­tij schokt gemoedelij­ke Rotterdam­se buurt: ‘Hoor het geschreeuw nog’

Daags na de afschuwelijke steekpartij in een woning aan de Vroesenlaan is de verslagenheid nog altijd groot in de buurt. Bewoners van de straat in de Rotterdamse wijk Blijdorp maken zich zorgen om hun buurtgenoot. Een 21-jarige man raakte woensdagavond zo ernstig gewond dat hij nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

11 augustus