Geen Reggae festival volgend jaar na enorme klachtenregen: ‘We stappen naar de rechter’

Reggae Rotterdam, het festival dat jaarlijks plaatsvindt in het Kralingse Bos, mag volgend jaar niet doorgaan. De afgelopen edities kwamen veel klachten van bezoekers binnen over chaotische toestanden. De organisatie zegt de gemeente voor de rechter te willen slepen: ,,Totale verrassing voor ons dit. Wat ons betreft gaat het festival door.”

Bezoekers moesten wel een uur wachten voor een drankje. Te lange rijen bij de muntenverkoop, het gebrek aan personeel, wc’s en weinig dranktentjes; bezoekers irriteerden zich mateloos aan de organisatie van Reggae Rotterdam. Vanaf de eerste editie in 2017 is het er ook nooit beter op geworden. Op sociale media staan vele duizenden klachten. Die onvrede komt de organisatie nu duur te staan. Het Reggae Festival heeft dit jaar geen plek gekregen op de agenda van Rotterdam Festivals, bevestigt laatstgenoemde.

Een domper voor de organisatie, want dit jaar wilden ze het tóch goedmaken, tijdens de 5e jubileumeditie. Bezoekers werd beloofd om dit jaar af te zien van het muntensysteem, en ze konden rekenen op meer personeel. Ter compensatie konden bezoekers ook een Early Bird ticket kopen met 10 euro korting. Het is op dit moment nog steeds mogelijk om kaartjes te kopen. Het is onduidelijk of mensen hun geld voor reeds gekochte tickets kunnen terugkrijgen.

‘Iets heel tofs’

,,We kiezen nog even voor radiostilte op advies van onze advocaat”, zegt organisator Issam Yagoub. ,,We gaan de gemeente voor de rechter slepen.”

Als het aan hem en zijn zakenpartner Uriah Arnhem ligt gaat het evenement namelijk wél gewoon door. ,,In het laatste weekend van juli, zoals altijd”, zegt Arnhem. ,,We zijn nu in gesprek met de mensen die erover gaan, over waarom we niet op de kalender staan. Heel veel mensen willen dat het festival doorgaat. En wij willen iets heel tofs neerzetten.”

