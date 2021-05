Geen play-off-finale in de Kuip tegelijk met Songfestival

Een uitgeblust rijtje coaches op tuinstoe­len

13:00 Feyenoord speelde vorige week een uitwedstrijd bij Heracles. Daar, in Almelo, zoemde de camera na tachtig minuten in op een rijtje oude mannen langs de lijn, onderuitgezakt op de zachte kussens van luie tuinstoelen. Het was de staf van Feyenoord 1: Dick Advocaat, zijn assistenten en de teammanager, in totaal een kilootje of 70 overgewicht.