Geen oliebol met poedersuiker bij je glas champagne, maar gezouten varkensoren

Brrr... in bikini of zwembroek nieuw jaar inluiden bij Schaats­baan Rotterdam: ‘Leuk alterna­tief voor duik’

Bij de Schaatsbaan Rotterdam kun je op nieuwjaarsdag in zwembroek of bikini het nieuwe jaar inluiden door schaars gekleed een rondje over de 400 meterbaan te schaatsen. ,,We dachten: een leuk alternatief voor als je de nieuwjaarsduik in zee te ver vindt”, zegt Tijs Nederlof van de Schaatsbaan Rotterdam.

28 december