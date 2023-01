Geen nieuwe slijters meer in Carnisse: Aboutaleb ziet te veel overlast door alcohol

In de wijk Carnisse in Rotterdam-Zuid mogen de komende jaren geen nieuwe slijterijen meer komen. Burgemeester Aboutaleb wijst de wijk als eerste aan als ‘alcoholoverlastgebied’.

Volgens Aboutaleb is overlastgevend gedrag in Carnisse ‘hardnekkig’. ,,In nagenoeg alle gevallen is alcoholgebruik, al dan niet gecombineerd met drugsgebruik, de oorzaak van problematisch gedrag in de wijk.” In Carnisse geldt al jaren een verbod op het drinken van alcohol op straat, maar dat wordt volgens hem regelmatig overtreden. ,,Ondanks de inzet van handhaving, politie, cameratoezicht en communicatie door middel van borden en banners.”

Daarom kiest Aboutaleb er nu voor de wijk aan te wijzen als ‘alcoholoverlastgebied’, een mogelijkheid die hij sinds vorig jaar heeft, met instemming van de gemeenteraad. Dat betekent in de praktijk dat er geen nieuwe slijterijen meer bij mogen komen. In Carnisse zijn relatief veel alcoholverkooppunten: in totaal vijftig, waaronder zeven slijterijen. Dat mogen er dus niet meer worden. Het besluit gaat voor drie jaar gelden en wordt daarna geëvalueerd.

Problemen

Carnisse is een wijk met veel armoede en sociale problemen, en relatief veel meldingen van overlast. Een groot deel van de woningen is klein en in handen van particuliere verhuurders. Bewoners voelen zich er gemiddeld aanmerkelijk minder veilig dan in andere delen van Charlois.

Aboutaleb besloot twee jaar geleden wekelijks een dag in Carnisse te zijn, vanwege de vele problemen in de wijk. Hij is er nog altijd met grote regelmaat, maar de problemen zijn hardnekkig. De betrokkenheid van bewoners is laag: nergens gingen bijvoorbeeld zo weinig mensen stemmen als hier.

