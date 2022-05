Geen nieuwe Michelinsterren in Rotterdamse regio, wel Bib Gourmand voor Nova

Restaurants Fred, Parkheuvel en FG – François Geurds hebben hun twee Michelinsterren behouden. Dat werd maandagmiddag bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse culinaire feestje in theater DeLaMar in Amsterdam. Ook het aantal restaurants met één ster is hetzelfde gebleven. Perceel in Capelle aan den IJssel en de Rotterdamse restaurants Amarone, FG Food Labs, Fitzgerald, Joelia, The Millèn en Zeezout werden eerder met een ster bekroond.