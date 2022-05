Geen kaartje voor Feyenoord in Tirana? Op schermen in de Kuip kunnen 48.000 supporters finale tóch zien

Bij elkaar 48.000 Feyenoordsupporters kunnen de felbegeerde finale tegen AS Roma op woensdag 25 mei in de Kuip zien. Voor de eindstrijd in de Conference League in Tirana worden in het Rotterdamse stadion grote schermen geplaatst. De aftrap in Albanië is om 21.00 uur.