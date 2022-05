Geen feest op de Coolsingel, mogelijke huldiging van Feyenoord in de Kuip

‘Er is een uitvraag gedaan bij verschillende productiebedrijven om een dergelijk grootschalig evenement veilig te kunnen organiseren. Al snel werd duidelijk dat deze bedrijven allen te kampen hebben met een tekort aan materiaal en personeel. Dit is een belangrijk onderdeel van de organisatie van de huldiging. Bezoekers van de huldiging moeten erop kunnen rekenen dat het veilig en verantwoord verloopt. De burgemeester heeft dit besproken in de Driehoek en met de directie van Feyenoord. Daarbij is besloten dat het onder deze omstandigheden niet haalbaar is om een huldiging op de Coolsingel te organiseren en dat een eventuele huldiging in de Kuip plaatsvindt’, valt te lezen in een bericht van de gemeente Rotterdam.