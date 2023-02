Geen euro's van Vlaardingen naar rampgebieden in Turkije en Syrië: ‘Zo springen we er weer negatief uit’

Schiedam en Maassluis doneren 1 euro per inwoner aan Turkije en Syrië: ‘Gedachten gaan uit naar de slachtof­fers’

De gemeenten Schiedam en Maassluis doneren 1 euro per inwoner aan de hulpverlening in de door aardbevingen getroffen landen Turkije en Syrië. Daarmee volgt de gemeente het voorbeeld van de grote steden Rotterdam en Amsterdam, die ook besloten 1 euro per inwoner te doneren.

8 februari