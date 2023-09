Geen animo voor overname van bekende gastrobar, nu ligt er een plan voor drie appartementen

Student Bouwkunde Jack (23) uit Mongolië heeft studievi­sum: ‘Nooit meer achterom kijken op straat’

16.000 kilometer legde de ongedocumenteerde Jack Khurelbaatar (23) af voor een studievisum. Na vijftien jaar illegaal in Rotterdam, kan de in Mongolië geboren bouwkundestudent nu dromen van een toekomst in Nederland. ,,Dit was zo omslachtig.”