Geen 15de editie van Rotterdam Swim: ‘Doodzonde’

Erik van Loon van Rotterdam Swim is zwaar teleurgesteld nu ‘de oudste zwemtocht van Nederland’ op het allerlaatste moment geen groen licht heeft gekregen van het Havenbedrijf. Van Loon: ,,Ik heb tijdens overleggen om uitleg gevraagd. Welk tijdstip is dan wel goed? Ik krijg gewoon geen antwoord.’’

De laatste deelnemer zou om 19.00 uur vertrekken en dat is volgens het Havenbedrijf te laat met het oog op de ondergaande zon. ,,Het is een leuk evenement, maar we kunnen de veiligheid niet waarborgen’’, zegt Tie Schellekens namens het Havenbedrijf Rotterdam. ,,We hebben al in 2013 tijdens een evaluatie gezegd dat je de Swim niet rond dat tijdstip, in de schemering, moet organiseren. Dan loop je het risico dat als iemand vermist raakt, je niet meer de juiste acties kunt ondernemen.’’

Broodje aap

Volgens Van Loon is dat een broodjeaapverhaal. ,,De laatste deelnemer is volgens ons om 20.15 uur binnen. De zonsondergang is om 20.38 uur. Dan heb je dus nog 23 minuten over, dat is de tijd waarin je met de trein van Rotterdam naar Schiphol reist. En de schemering zet pas ná zonsondergang in.’’

Wat Van Loon vooral tegen de borst stuit, is het late tijdstip van bezwaar maken. ,,Waarom heb ik dit niet een jaar geleden gehoord of desnoods een paar maanden terug? Ik kan het nu niet zomaar naar een andere dag verplaatsen.’’

Inmiddels heeft de wijkraad Entrepot-Noordereiland in een brief aan het college van B en W zijn steun voor de Swim uitgesproken. ,,Hartverwarmend’’, zegt Van Loon. ,,Het is toch ook doodzonde dat het niet kan doorgaan. Ook omdat we met de opbrengst ieder jaar rivieren in Nederland schoonmaken. Hoe dat nu verder moet, weet ik niet.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.