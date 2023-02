Gedoe rond openingstijden kroegen Oude Haven: ‘Bewoners waren er voor de cafés!’

Als één kwestie de Rotterdammers momenteel bezig houdt, dan is het de verruiming van de horecatijden. Moeten buren zeggenschap krijgen over de openingstijden van het café naast hen? Want waar stappers en ondernemers juichen, voelen bewoners van uitgaansgebieden zich overvallen. Maar wat vinden onze lezers? ‘Je woont in de stad of niet. Een stad hoort te leven.’

Bewoners van de Oude Haven vinden het echter onbegrijpelijk dat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft besloten dat de cafés langer open kunnen. Zij willen nu graag om tafel met gemeente, horeca en corporatie om te komen tot oplossingen.

Uit onze Kwestie blijkt dat het merendeel van onze lezers het vreemd vindt dat er voor met name dat gebied, de Oude Haven, zo'n beslissing is genomen. Het argument dat binnenstadsbewoners weten dat er horeca is, en dus reuring, wordt onzin genoemd. Ook de inspraak rondom deze Kwestie kan niet op veel duimpjes omhoog rekenen.

Serhat Demir (Rotterdam): Je kiest er toch zelf voor om boven een uitgaansgelegenheid te gaan wonen in de stad. Als je rust wilt, ga dan naar het platte land of naar een buitenwijk van de stad.

Loes Vinke (Rotterdam): Serhat Demir gaat in zijn reactie wel beetje kort door de bocht. Ik woon al vanaf het begin aan de Oude Haven. Die was in eerste instantie niet voor horeca bedoeld maar voor kleine winkeltjes en galeries. En plan C was als theatercafé wel gepland. Maar die winkeltjes, die kwamen er niet. Dus werd het horeca in een gebied met slecht geïsoleerde huizen.

Rob De Hulster (woonachtig hartje Rotterdam): Ik zou aan Serhat Demir willen vragen, wat als we het eens omdraaien? Want je kiest er als ondernemer zelf voor om onder een woongebouw je horecazaak te openen. Dus lijkt het me normaal dat je rekening houd met je buren, de geluidsnormen respecteert en geluidsisolatie aanbrengt!

Paul Lalleman: (Rotterdam): Het mag voor ieder weldenkende Rotterdammer duidelijk zijn, dat bij zo’n gevoelig onderwerp als verruiming van de openingstijden voor de horeca, sprake moet zijn van serieus gevoerde inspraak. Helaas moeten we constateren dat dit niet is gebeurd . Wethouder Simons bewijst lak te hebben aan bewonersbelangen. Daarmee gedraagt hij zich als loopjongen van de horeca. De oplossing had moeten zijn dat overduidelijke woongebieden worden uitgesloten van deze nieuwe maatregelen.

Quote Omdat je in de stad woont, mogen de uitgaan­ders dus voor je deur of zelfs er tegen aan piesen en kotsen? Willem Schefferlie

Carla van der Marel (Rotterdam): Wat hier ooit eerst een honingwinkel was, werd jaren later een restaurant dat momenteel fungeert als gezellige buurtkroeg. Ja, in de zomer wordt wel eens om 3 uur ‘s nachts vriendelijk gevraagd of het wat zachter kan. Maar als je ergens gaat wonen, weet je niet bij voorhand wat er later kan komen. Dus het argument dat je keuze hebt, is in sommige gevallen gewoon kul! Ik gun het buurtcafé trouwens alles hoor. Ook na drieën kan mijn raam gewoon open.

Willem Schefferlie (Rotterdam): Omdat je in de stad woont, mogen de uitgaanders dus voor je deur of zelfs er tegen aan piesen en kotsen. Als deze uitgaanders zich nu eens beter houden aan de algemene normen en waarden zal het bezwaar van de bewoners ook wel minder worden

Volledig scherm Rotterdam gaat de openingstijden van de horeca met een uur verlengen. Daar zijn bewoners van de Oude Haven helemaal niet blij mee, want die liggen nu al wakker van de herrie. Zoals bewoonster Daphne Smits. © Frank de Roo

Carla Bijleveld (Rotterdam): Het is wenselijk om burgers vooraf te informeren over zo’n belangrijke verandering. Dit besluit is genomen voor de hele gemeente Rotterdam en zonder enig overleg. Als er tegenover jouw koophuis een roeivereniging komt, die later een studentenvereniging blijkt te zijn, dan mag je nog langer wakker liggen van al de feesten. De volgende dag gewoon weer vroeg naar de baas, natuurlijk. Zou de wethouder daar zelf wel blij mee zijn?

Jaap de Lange (Rotterdam): Je woont in de stad of niet. Een stad hoort te leven het. Het liefst 24 uur!

