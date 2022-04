Gebrek aan regen en tekort aan chips nekken de Parkshuttle 3.0

Het moet een bruisende megawijk worden, maar nieuwe Rivium heeft nog een lange weg te gaan

Op de plaatjes ziet het er prachtig uit. Het nieuwe Rivium in Capelle aan den IJssel is een wijk waar iedereen wel wil wonen. Hotels, cafés en winkels om de hoek, met de boot naar je werk of lunchen in het park aan het water. Allemaal toekomstmuziek: ‘Er is nog heel veel te doen.’

