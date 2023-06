Gebouw van Hogeschool Rotterdam kort ontruimd vanwege rookontwikkeling in lift

Miljoenen Nederlan­ders kunnen niet zelfstan­dig online bankieren: ‘Oplossen gaat te langzaam’

2,6 miljoen Nederlanders kunnen niet overweg met online bankieren. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandse Bank. ,,Dat weten we al jaren”, zegt Cees van Tiggelen (76). Hij praat hier vandaag in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam met de banken over als voorzitter van de ouderenbonden. ,,Ik denk dat het er nog veel meer zijn.”