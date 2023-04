Gebakjesboete zorgde voor nodige discussie over strafblad, zegt blije advocaat (en ook de Voedselbank is blij)

indebuurt.nl Het apparte­ment van Dirk (69) is net een museum: 'In mijn hele leven bij elkaar verzameld'

Boeken, vazen, houten dieren, porseleinen vogels, kunstwerken, vloerkleden: het appartement van Dirk Hoogendoorn (69) in Crooswijk staat er vol mee. De verzamelaar heeft alles in veelvoud, maar weet precies waar dingen liggen. “Het is in jaren tot dit geheel uitgegroeid, sommige spullen gaan al m’n hele leven mee.”