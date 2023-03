Gaat een appeltje bij de hamburger de Rotterdammer gezonder laten eten?

BBB op veel plekken populair en SGP wint in één stembureau: zo stemden Rotterdam­mers

Ook in Rotterdam blijkt BBB vorige week op veel plekken de grootste partij te zijn geworden. Vooral in de buitenwijken, waar de opkomst relatief laag was, waardoor de partij in de einduitslag ‘slechts’ vijfde werd. GroenLinks sloeg vooral toe in het centrum en de omliggende stadswijken.