Gaat De Eschpolder met de nieuwe brug Atlantis achterna?

Met de keuze voor een brug kiest het Rotterdamse college voor het opofferen van een stuk unieke stadsnatuur. Een stuk onaangetast Rotterdam waar bijzondere planten- en diersoorten voorkomen zoals wilgen, de ijsvogel en er is zelfs een vos.

Atlantis is een mythisch eiland, een aards paradijs dat in de verhalen ten onder is gegaan aan een vloedgolf. De polder in De Esch is een paradijselijk schiereiland in de Nieuwe Maas dat voor de nieuwe Rotterdamse stadsbrug moet wijken. Het wordt afgegraven en verdwijnt in de rivier.

Van biodiversiteit gaat mijn hart sneller kloppen. Niet alleen omdat ik van groen houd, maar omdat divers leven om ons heen belangrijk is. Meer vierkante meters gemaaid gras maken hier niet het verschil, maar meer biodiverse stadsnatuur wel. Meer biodiversiteit zorgt voor een betere en natuurlijke zuivering van water en lucht in de stad, zorgt voor verspreiding van zaden en bestuiving van planten, beschermt tegen ziekten en draagt bij aan een beter klimaat. Het kleine beetje stadsnatuur dat we nog hebben is meer dan alleen een recreatiegebied, we willen ook wat achterlaten voor toekomstige generaties. Het is van vitaal belang om de leefbaarheid in onze stad te kunnen blijven waarborgen zowel voor planten, dieren als mensen.

Quote Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk claimen in hun coalitieak­koord een groen hart te hebben

Het college van burgemeester en wethouders claimt in het coalitieakkoord van de vier partijen Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk een groen hart te hebben. De Eschpolder maakt deel uit van de groene corridor die loopt van de Rotte, via het Kralingse Bos, Burgemeester Oudlaan, Honingerdijk en via de Esch naar het eiland van Brienenoord door Rotterdam. Het verbinden van groen is belangrijk voor meer biodiversiteit, de Eschpolder is een belangrijke schakel. De gemeente heeft al veel geïnvesteerd in het samenvoegen van deze gebieden. Het afgraven van de Eschpolder voor deze brug, ondergraaft de gedane investeringen, en de groene ambitie van de coalitie.

Essentieel voor onze positie als havenstad

Daar bovenop komt nog eens dat de binnenvaart, essentieel voor onze positie als havenstad, stelt dat een brug technisch niet haalbaar is.

Volt Rotterdam kijkt graag naar de toekomst en kiest ook bij grote projecten voor duurzame en langetermijnoplossingen, De RET, de havenmeester en de vorige gemeenteraad waren het er eerder over eens, er moet een tunnel komen: kiezen voor de toekomst met behoud van stadsnatuur, kiezen voor een waardig alternatief voor de auto en voor een snelle verbinding tussen oost en zuid.

Kiest de huidige gemeenteraad voor de toekomst of voor duurkoop? Ligt de Eschpolder en zijn biodiversiteit straks op de bodem van de Maas, samen met het groene hart van het college?

Volledig scherm Hilgo Wempe (4e van rechts) vertelt als docent zijn leerlingen iover bomen en planten. © Archieffoto John de Pater

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.