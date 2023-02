Funda-parel: wonen aan de Westhavenkade met een prachtig uitzicht over de stad

indebuurt.nlDe Westhavenkade is een ideale plek voor een hapje of drankje, het is er vaak erg gezellig. Hoe relaxt zou het zijn als je na een etentje zo je bed in kunt rollen?! Aan deze kade in het centrum staat nu een woning met vijf kamers te koop voor 650.000 euro.

Het herenhuis is gebouwd in 1658 en in de tussentijd helemaal gemoderniseerd. De originele glas-in-lood-ramen, het ornament op het plafond, de open haard en de voorgevel zijn bewaard gebleven.

Glas-in-lood en sterrenhemel

Vanuit de entree kom je terecht in de werkkamer, voorzien van een pantry met glas-in-lood. Van hieruit kun je via de hal naar de berging en de toiletruimte met een glas-in-lood raam. In de ruimte daarnaast vind je de wastafel onder een ware sterrenhemel. Vanuit de hal kun je ook de trap, met authentieke balustrade, naar de eerste etage nemen. Daar is de woonkamer te vinden, van waaruit je via twee kanten de aangrenzende keuken in kan. Vanuit de woonkamer kijk je zo op de Oude Haven.

Lees verder onder de foto’s >

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Slapen op het podium

Aan de voorkant van de tweede etage is een slaapkamer met een schuin dak en podium en aan de achterkant van het huis is nog een slaapkamer met een inloopkast. Ook is daar de badkamer met ligbad en dubbele wastafel.

Lees verder onder de foto’s >

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitzicht op de Grote Kerk

De derde en laatste slaapkamer met dakterras vind je een etage hoger. Je vindt hier een bed, bureau en uitzicht op de Grote Kerk van Vlaardingen.

Lees verder onder de foto’s >

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dakterras met keuken

En dan is er nog de buitenruimte. Een voortuin waar je in de late zomer prima kunt zitten. Via een trappetje vanuit de bovenste slaapkamer kom je op het dakterras met een prachtig uitzicht én keuken.

Lees verder onder de foto’s >

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Funda Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 650.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 170 vierkante meter woonoppervlak, 24 vierkante meter aan buitenruimte, drie slaapkamers, een badkamer en twee aparte toiletten. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 3.824 euro per vierkante meter. Dat is iets meer dan het gemiddelde van 3.246 per vierkante meter in het centrum.

De plaatjes

Benieuwd hoe het er verder uit ziet? Neem een kijkje op de website van Funda.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Vlaardingen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!