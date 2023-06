Funda-parel: deze vrijstaande kadewoning in Schiedam staat te koop

Jongeren­over­last? Voor badgasten is Rotterdams strand een paradijs: ‘Wees gewoon blij dat dit er is’

Natúúrlijk, ze kennen de verhalen over opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. Maar de badgasten in de Rotterdamse wijk Nesselande genieten dit weekend vooral van het zonovergoten strand en water. ,,Overal gebeurt weleens wat. Kijk nou om je heen, het is hier toch fantastisch?’’