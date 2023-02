Funda-parel: binnengluren in een bijzonder ontwerp van architect Piet Sanders

Zoek je een huis met authentieke elementen? Dan zit je hier goed, want dit vrijstaande herenhuis in de Schrijversbuurt heeft glas-in-loodramen en een natuurstenen vloer. Deze woning is ontworpen door de bekende Schiedamse architect Piet Sanders. Het stekkie ligt aan de chique Burgemeester Knappertlaan, maar heeft de ingang aan de Jan van Avennestraat. Als je zin hebt in een wandelingetje, hoef je alleen maar over te steken en je staat in het Julianapark.

Vrijstaand herenhuis

Het herenhuis telt een woonoppervlakte van 241 vierkante meter, dus je hebt er alle ruimte. Op de begane grond vind je een lichte woonkamer met open haard, vloerverwarming en een visgraatvloer. Daarnaast is er een woonkeuken met moderne apparatuur, zoals een Smeg-zespitsgasfornuis en Amerikaanse koelkast. Say what? Zoals de naam al doet vermoeden, is dat laatste snufje de ruimste soort koelkast die er bestaat. Een uitkomst als je met veel bent.

Op naar boven

Op de eerste verdieping zijn drie ruime slaapkamers, waarvan de masterbedroom met zijn 30 vierkante meter zelfs de luxe boxspring klein doet lijken. Hier kun je je uitleven met vloerkleden, manden of planten om er een gezellig plekje van te maken. Valt je mond al open? Dan heb je de badkamer nog niet gezien. Die heeft een ligbad met pootjes én een inloopdouche.

Ga je vanuit deze verdieping een trap omhoog, dan kom je terecht op de compleet gemoderniseerde zolder met dakkapel. De tweede verdieping biedt lekker veel opbergruimte en er is een badkamer met douche, wastafel en derde toilet. Als je in een van de drie slaapkamers op deze verdieping slaapt, hoef je ’s nachts dus niet helemaal naar beneden om te plassen. Superhandig!

Tuin rondom

Zit je het liefst de hele dag door buiten? Dan heb je geluk, want deze woning heeft een voor-/zij- en achtertuin. Je kunt dus gewoon met de zon meedraaien.

Wat kost dat?

Voor 1.050.000 euro is dit stekkie van jou. Voor dat bedrag krijg je zes slaapkamers, een luxe keuken, twee badkamers en een tuin rondom het huis. Plus: je zit op een toplocatie in Schiedam-West. En als je wil, kun je hier wonen en werken prima combineren met al die ruimte. Dat scheelt weer in de huur van een bedrijfspand of tripjes naar kantoor…

Benieuwd naar de hele woning? Meer foto’s zie je via de Funda-pagina.

Jouw beurt

Wil jij laten zien hoe tof jouw woning eruitziet? Stuur een mail naar Schiedam@indebuurt.nl. Misschien woon je wel in een Zweeds paleisje in Spaland Sveaparken of heb je een leuke woning in Kethel. Of je in een flat of herenhuis woont: elke woning heeft een verhaal.

