Funda-parel: binnengluren bij deze indrukwekkende miljoenenvilla in Ambacht

Spoiler: voor deze parel aan de Prins Bernhardlaan moet je diep in de buidel tasten. Al krijg je er wel een heleboel voor terug. Ondanks dat de villa in 1950 is gebouwd, is het vanbinnen en -buiten volledig gemoderniseerd. We waren niet de enigen die dit pareltje was opgevallen, het huis is binnen drie weken verkocht. Maar het blijft leuk om plaatjes te kijken!

Veel mogelijkheden

Vanuit de hal stap je de ruime woonkamer binnen. Deze kun je zo knus maken als je zelf wilt. De sfeervolle open haard en meerdere zithoekjes helpen je daarmee goed op weg. Werk en lees je graag thuis? Geen probleem. Voor zowel een kantoor als bibliotheek aan huis is plek genoeg.

Vakantie in eigen tuin

Dan door naar buiten. Daar is een tuin waar je u tegen zegt. Met de aanwezigheid van een jacuzzi, buitendouche en loungegedeelte kun je je zomers gewoon thuis spenderen in plaats van op een luxe vakantieoord.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 1.269.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? Onder andere zes slaapkamers, een badkamer met de mogelijkheid een tweede te maken, twee terrassen, parkeergelegenheid op eigen terrein, gratis voor de deur en in de wijk. De woonoppervlakte is 231 vierkante meter. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 5.494 euro per vierkante meter. Dat is een stuk meer dan het gemiddelde van 3.895 euro per vierkante meter in de geliefde wijk Ambacht.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem een kijkje op de website van Funda.

