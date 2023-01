Fumiko Miura kijkt haar ogen uit in Rotterdam: ‘Dit zou in een Japanse stad ondenkbaar zijn’

Hoe bent u eigenlijk in Rotterdam terechtgekomen?

Nederlanders die voor het eerst Japan bezoeken, kijken hun ogen uit. Maar hoe is dat andersom? Wat viel u op aan Rotterdam?

,,Toen ik hier twintig jaar geleden kwam, vond ik Rotterdam een heel grijze en lege stad. Ik verbaasde me erover dat de Lijnbaan na 18.00 uur helemaal donker en uitgestorven was. Dat is voor een grote Japanse stad ondenkbaar. Rotterdam is inmiddels een stuk levendiger. Er zijn veel meer restaurants bij gekomen. Mensen gaan zelfs op maandagavond uit eten. Japan is verder heel homogeen. Je ziet er weinig mensen van buitenlandse afkomst. Rotterdam is veel cultureler en dat merk je ook in het aanbod van restaurants. Ik heb hier voor het eerst in mijn leven Surinaams gegeten. Dat vond ik heel bijzonder.’’