Freddy wint 1 miljoen euro: ‘Alle prijzen waren vergeven, op eentje na: die bleek van ons’

,,Eerst dacht ik dat het een grap was, ik heb zeventig collega’s en die konden er zomaar achter zitten”, vertelt Freddy. Toen het belletje toch echt van de VriendenLoterij bleek te zijn, keek hij samen met zijn vrouw Ivon (44) op de website. ,,Alle prijzen waren al vergeven, op eentje na. ‘Het zal toch niet’, dachten we. Ik had eerder verwacht dat ik een pak stroopwafels voor de rest van mijn leven zou krijgen of zo.”

Maar nerveus werd Freddy er niet van. ,,Het werd mij in de lift gevraagd, maar het was eerder mijn hoogtevrees die mij zenuwachtig maakte. We liepen het terras op, en daar stond Jamai met een filmploeg om de hoek. Het was dus écht zo: we hadden een miljoen euro gewonnen.”

Freddy en Ivon hebben al een idee wat zij met het geld willen gaan doen: ,,We gaan nu altijd met een vouwwagen op vakantie, maar die willen we gaan inruilen voor een camper. De rest van het geld laten we voor ons werken, om over een jaartje of tien een bed & breakfast in Spanje te openen. Tegen die tijd ben ik met pensioen, maar dan kan ik samen met Ivon toch nog actief blijven op mijn oude dag.”

