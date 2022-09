Fred van Leer viert zijn 46e verjaardag en het nieuwe huis van Juultje Tieleman is bijna af

Fred van Leer was deze week jarig en mocht maar liefst 46 kaarsjes uitblazen! Op 18 september 1976 werd de bekende Nederlander geboren in Rotterdam. Met een foto uit de oude doos blikt Van Leer terug op zijn baby tijd.

De herfst is inmiddels echt begonnen, maar Danique Bossers wist nog één mooie dag uit te kiezen om naar de Efteling te gaan met haar zoontje. ,,Wat een heerlijke dag met deze grote jongen”, schrijft Bossers bij de foto.

Fotomodel en voormalig miss Nederland Sharon Pieksma blikt met foto’s terug op het festival Burning Man in het Amerikaanse Nevada. Pieksma is al twee weken terug uit de woestijn, maar laat in haar Instagram-bericht weten dat ze de ‘playa’ absoluut mist.

Nog een jarige! Kaj Gorgels viert dit weekend zijn verjaardag, twee weken na zijn échte verjaardag. Op 8 september werd hij 30 jaar en nu is het eindelijk tijd voor een echt verjaardagsweekend. Maar, eerst nog even sporten.

Jandino Asporaat is nog volop aan het genieten in Curaçao. Op Instagram deelt hij beelden van Hofi Mango, een groot natuurpark waarvan hij de eigenaar is. Het park, van ruim 24 hectare, is sinds eind vorig jaar opengesteld voor publiek. Er zijn verschillende rondleidingen, waaronder ook van Asporaat, en er is van alles te doen en te zien.

Na een lange periode van verbouwen is het bijna zover: het huis in Rotterdam van Juultje Tieleman. Op de Instagram-foto van de influencer is te zien dat er nog het één en ander moet gebeuren aan haar huis, maar het einde is in zicht!

