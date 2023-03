Fred van Leer is dolblij met nieuwe hakkencollectie en Juultje Tieleman deelt foto’s van trip naar Noorwegen

Je eigen flat omgetoverd in een oranjepa­leis: deze speciale Koningsdag­ac­tie maakt het mogelijk

Je hele flat met tien verdiepingen in het oranje hullen voor Koningsdag? Het lijkt een onmogelijke opgave, maar dankzij deze actie kan het werkelijkheid worden. Rotterdam organiseert een Oranje at Home actie, waarbij tien Rotterdamse woongebouwen worden uitgekozen die volledig zullen worden omgetoverd in koningsdagsfeer, vertelt Hoofd Citybranding en Citydressing Annemieke van Wegen-Delhaas.