Fred van Leer geeft weer kledingadviezen, en Sarah van Soelen vierde haar verjaardag. Wat een feest!

Hij waarschuw­de ooit voor tankzwen­del, nu heeft de recherche hem in het vizier in oplich­tings­zaak

Jarenlang was hij bezig met het blootleggen van fraude met niet bestaande ladingen olie. De 58-jarige Vlaardinger waarschuwde wie hij maar kon voor deze zwendel in de Rotterdamse haven, waarbij goedgelovige kopers zonder op te letten voor miljoenen euro’s het schip in kunnen gaan. Opmerkelijk genoeg is hij nu zelf opgedoken in een onderzoek naar precies dit soort fraude.

4 november