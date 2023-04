Fred van Leer: ‘Dit is gewoon wie ik ben, daar komen kennelijk 12.000 mensen op af’

Koningsdag in Rotterdam: het programma, de route én handige tips

De koninklijke familie viert Koningsdag in Rotterdam. Het is een bijzondere editie, want koning Willem-Alexander zit tien jaar op de troon. Wil jij Máxima een handje geven, zoek je de beste plek langs de route of wil je weten waar de toiletten zijn? Dit artikel helpt je op weg.