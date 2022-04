Franse media lyrisch over Feyenoord, net als de eigen fans: ‘Ik kan wel janken’

De winst op Olympique Marseille was historisch, het was overweldigend, het was spectaculair. In een roes gingen de Feyenoordsupporters naar bed, in een roes staan ze op. Een rondje langs reacties van supporters en de Franse kranten, die opvallend lyrisch zijn over de wedstrijd, de Kuip en de winst van de Rotterdamse club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. ,,Kan wel janken.’’ De reactie van Patrick na het fluitsignaal in de kolkende Kuip zegt alles. Met tutende oren en een hart vol vreugde gingen de Kuipgangers naar huis, zwevend. ,,Eenmaal thuis in alle rust komt het besef pas. Deel 1 van de halve finale hebben we gewoon geflikt. Wat een heerlijke avond! Wat een fantastische sfeer in dat magische stadion’’, schrijft Nousjka op twitter.

Complimenten ook voor verguisde keeper

Complimenten zijn er voor de spelers, van Senesi tot de verguisde keeper Marciano ‘die er nog een prachtige redding uitleest in de negentigste minuut’. ,,Verder was het een idiote wedstrijd. Winst is stap 1. Wat een gekte, wat een club’’, blikt Eduard Cachet terug.

Koen van den Heuvel begint zijn dag met een reeks tweets om terug te gaan naar de historische avond in de Kuip. ,,Zelden een Feyenoord gezien dat qua speelstijl zó past bij haar achterban als dit team. Alles afjagen, zelfs tegen topploegen als Marseille. En ook nog eens met succes. Echt zo ontzettend trots op dit Feyenoord.’’

Direct komen de zorgen

Waarbij direct ook de zorgen komen voor de dag van morgen (vandaag dus), en helemaal over die donderdag volgende week in Marseille. Want de winst is prachtig, maar die gedroomde finale in Tirana is nog lang niet binnen zo beseft elke supporter. Gaat het missen van die ene grote kans van Alireza Jahanbakhsh Feyenoord straks de kop kosten?

Quote Ik maak me zorgen over hoe ik morgen de werkdag doorkom. Het is 3.47 uur en de adrenaline begint eindelijk te dalen Remco Ravenhorst

,,Ik maak me zorgen over hoe ik morgen de werkdag doorkom. Het is 3.47 uur en de adrenaline begint eindelijk te dalen’’, schrijft Remco Ravenhorst, oud-voorzitter van FSV de Feijenoorder, midden in de nacht op twitter. Na de winst in Praag vroeg hij Cyriel Dessers nog zijn baas te bellen om extra vrije dagen te regelen na het onverwachte Europese avontuur dat tot in mei duurt. ,,Ik denk veel koffie morgen.’’

Volledig scherm © ANP

Over volgende week: ,,Het gaat wel knetter bizar spannend worden in France. Wat er ook nog volgt, dit pakt niemand ons af.’’ ,,Nipte zege geeft een reëel beeld van de wedstrijd. We zullen volgende week op ons opperbest moeten zijn, maar voor nu hiervan genieten’’, schrijft Jack.

Complimenten van Franse media

Complimenten zijn er voor de Kuip, voor de oh zo belangrijke Twaalfde Man, in Franse media. ,,De Kuip is jaloersmakend mooi op dit soort avonden. Een mooie 3-2 voor Feyenoord. Tirana na het Vélodrome’’, schrijft journalist Jurriaan van Wessem die in Monaco woont.

L’Equipe, dé sportkrant van Frankrijk, beschrijft de sfeer in de Kuip als ‘folkloristisch en fantastisch’ door de oorverdovende technomuziek, rookbommen, vuurwerk en bierdouches. ,,In een stadion dat open was naar de hemel, moest je een diepe stem en dikke trommelvliezen hebben om De Kuip te weerstaan en je te kunnen laten horen.”

‘Verslagen maar niet gezonken’

Le Parisien genoot net zo erg van de spannende halve finale. ‘Olympique Marseille is verslagen maar niet gezonken tegen Rotterdam (3-2) na totaal gekke wedstrijd’ is de kop van het wedstrijdverslag van donderdagavond. De krant noemt de sfeer overweldigend, maar waanzinnig: ‘De Franse supporters hadden moeite om gehoord te worden in een brandend De Kuip, dat Never Walk Alone zong om een ​​geweldige wedstrijd en het succes van de Feyenoord-spelers te vieren’.

Quote Het was een prachtige Europese avond in een stadion dat voetbal uitademt tussen twee ploegen met fanatieke supporters.

La Provence complimenteerde het Rotterdamse team en tikte Olympique Marseille op zijn vingers voor de fouten die ze hebben gemaakt in de wedstrijd. ,,Het was een prachtige Europese avond in een stadion dat voetbal uitademt tussen twee ploegen met fanatieke supporters. De fouten, met name die van Ćaleta-Car, kostte Olympique Marseille uiteindelijk het derde doelpunt. De Kroaat had een zeer lastige avond en werd na een uur gewisseld”, concludeerde het medium.

Complimenten voor gemeente en politie

Waarbij er ook complimenten zijn voor de gemeente en de politie in Rotterdam. ,,De Franse autoriteiten moeten op hun best zijn om het niveau van de Nederlanders te halen in de terugwedstrijd donderdag in Marseille, om een herhaling van het slechte bezoek van PAOK Thessaloniki te voorkomen als 3245 supporters van Feyenoord worden verwacht in het Vélodrome stadion.’’ Waarbij de regionale krant de verwachting uitspreekt dat dát stadion -weliswaar met een hele lege zijde vanwege de ongeregeldheden tegen PAOK- dan net als de Kuip nu gewicht in de schaal zal leggen.

Meer lezen over The Road to Tirana? Dat kan hier!