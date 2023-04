Frans lag na een hartinfarct in het ziekenhuis, maar gitaar spelen moest en zou hij

Met video Politie vindt opmerke­lijk veel (én zware) wapens in garage­boxen: ‘Eén wapen kan wel 20 jaar mee’

De Rotterdamse politie heeft een zeldzaam grote wapenvondst gedaan. In twee Ridderkerkse garageboxen bleken 36 vuurwapens, waaronder automatische, te liggen. Een belangrijke ontdekking, want wapens gaan in het criminele circuit soms wel twintig jaar mee.