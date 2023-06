Frank Rijkaart en Mariëtte van Leeuwen worden bestuurders in Zuid-Holland voor BBB

Nesselan­ders opgelucht: duikvlot in Zevenhui­zer­plas wordt weggehaald na bij­na-verdrin­king

De gemeente Rotterdam haalt het veelbesproken duikvlot in de Zevenhuizerplas bij Rotterdam-Nesselande weg. Het drijvende platform, dat een attractie is voor vooral jeugdige zwemmers, heeft al bij meerdere incidenten een rol gespeeld. Ook dinsdagavond was het raak, toen een tiener bij het ponton bijna verdronk.