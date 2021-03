Foutje! Minister Hugo de Jonge komt stemmen met verlopen paspoort en wordt weer naar huis gestuurd

,,Ik wil stemmen en een cappuccino graag’’, grapte De Jonge nog enthousiast toen hij met zijn privéwagen de stemstraat inreed. Toen de bewindsman zijn paspoort afgaf, bleek zelfs het stemmen niet te lukken. De demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, werd naar huis gestuurd, omdat zijn paspoort al jaren verlopen bleek. De gemeente Rotterdam knipte er eerder een paar goed zichtbare gaten in en dus moest De Jonge terug naar huis om zijn rijbewijs of nieuwe, geldige paspoort te halen. De Jonge wilde op de nummer 22 van het CDA stemmen, zijn persoonlijk adviseur Bart van den Brink. ,,Hij is mijn steun en toeverlaat, hij kent Den Haag als zijn broekzak, een geweldige vent. Als er iemand is die mijn stem echt verdient, is hij het.’’ Die voorkeurstem liet echter nog even op zich wachten. De minister reed naar huis en haalde daar het juiste paspoort op. Binnen 20 minuten stemde De Jonge alsnog vanuit zijn auto op zijn persoonlijk adviseur Bart van den Brink.

Mijn vrouw had alles klaar gelegd

De Jonge reageert bij terugkomst: ,,Wat een avontuur hè. Ik was om 01.00 uur ‘s nachts thuis. Mijn vrouw had spulletjes klaar gelegd, dus ik had nog gevraagd, denk je dat het de goede is? Ja dat is wel de goede, zei ze. Maar ik had het niet meer gecheckt, stom natuurlijk. Mijn fout, ik had het moeten checken. Wij zijn niet super georganiseerd thuis, moet ik bekennen. We hebben een bak waar alle id-bewijzen in liggen, daar zat ook het verlopen paspoort in. Ik heb mijn rijbewijs nu wel bij me, die fout heb ik meteen hersteld. Hoog tijd om dat oude paspoort weg te gooien. Zodat ik die fout niet meer maak.’’