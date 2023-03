Fout in Rotterdams stembureau: bijna 6000 stemmen te veel gerekend voor D66

Door een menselijke fout in een Rotterdams stembureau heeft D66 in de voorlopige uitslag bijna 6000 stemmen te veel gekregen. D66 blijkt niet de tweede, maar de derde partij in de stad.

In het stembureau werden woensdag 58 stemmen uitgebracht op D66 en 78 op de PvdA. Maar een vrijwilliger die de uitslag elektronisch moest doorgeven, vergat een regel over te slaan en tikte per abuis 5878 stemmen in voor D66. Daardoor heeft de partij in de voorlopige uitslag van woensdagavond bijna zesduizend stemmen te veel gehad.

In de voorlopige uitslag stond D66 als tweede partij in de stad met twaalf procent van de stemmen. Maar in de officiële uitslag komt de partij op negen procent, waarmee D66 niet de tweede partij van de stad is, maar de derde, na de VVD.

Quote Nog steeds een mooi resultaat, maar niet zo mooi als we dachten Agnes Maassen, Fractievoorzitter D66 Rotterdam

,,Een menselijke fout die we snel hebben achterhaald”, zegt een woordvoerder van de gemeente, die het incident bevestigt. ,,Donderdag bleek het aantal uitgebrachte stemmen voor dat stembureau niet te kloppen. Het matchte niet met het aantal geregistreerde stempassen.” Normaal zou de StembureauApp de fout meteen hebben opgemerkt, maar die viel woensdagavond uit.

D66-fractievoorzitter Agnes Maassen noemt de kwestie ‘hartstikke vervelend’. ,,Negen procent is nog steeds een mooi resultaat. Maar niet zo mooi als we donderdag dachten.” Burgemeester Aboutaleb zegt in een reactie dat de voorlopige uitslag ‘altijd met onzekerheden is omgeven’. ,,Bij de definitieve telling kwam een invoerfout aan het licht. De fout is geconstateerd omdat we tal van checks en controles uitvoeren. De fout is hersteld en dat leidt tot een gewijzigde uitkomst. Conclusie: onze controlesystemen werken.”

