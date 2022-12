Fotograaf legde in plaats van de Feyenoordspelers het legioen vast: ‘Nu voel je pas hoe bijzonder het was’

Rotterdam­mer steelt auto van bestuurder die voertuig laat draaien terwijl hij eten haalt

Een automobilist denkt voortaan wel twee keer na voor hij zijn auto laat draaien en zelf wegloopt. De eigenaar had zijn voertuig maandagnacht op de Beijerlandselaan in Rotterdam geparkeerd en was uitgestapt om eten te halen. Toen hij terugkwam, was zijn auto verdwenen.

