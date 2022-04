Floriaan wilde het eens anders dan anders doen: hij verkoopt wijnen vanuit tanks

Barend­recht wil Oekraïners in leegstaan­de sloophui­zen opvangen

De gemeente Barendrecht bekijkt samen met corporatie Patrimonium de optie om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in twintig leegstaande huizen in de Zeeheldenbuurt. Het gaat om woningen in de Trompstraat, De Ruyterstraat en Piet Heinstraat.

22 april