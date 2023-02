Flinke schade bij botsing tussen twee vrachtwagens in de Waalhaven

Buurman geschokt na verdachte dood van moeder: ‘Niet te bevatten dat zoiets naast je gebeurt’

Een stille, in zichzelf gekeerde vrouw: zo omschrijven buren uit de Hooglandstraat de 53-jarige bewoonster die vrijdagavond dood in haar appartement is gevonden. Het plotselinge overlijden van de Pakistaanse moeder houdt de buurt in het Oude Noorden in zijn greep: ,,Het leek een heel gewoon gezin.”