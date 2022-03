Flinke partij coke verstopt onder lading pinda’s in Rotterdamse haven

Brand in cel Rotterdams detentie­cen­trum: zestien cellen ontruimd

In een cel van een detentiecentrum aan de Portelabaan in Rotterdam is woensdag brand geweest. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio gaat het vermoedelijk om kortsluiting in een magnetron. Zestien cellen werden ontruimd.

9 maart