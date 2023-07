Flexwoningen voor Oekraïners gaan straks naar andere woningzoekenden in Vlaardingen

Vlaarding­se Westwijk krijgt miljoen euro per jaar voor preventie jeugdcrimi­na­li­teit

Burgemeester Bert Wijbenga reageerde woensdag verheugd op het nieuws dat het Rijk een miljoen euro per jaar vrijmaakt voor preventie van jeugdcriminaliteit in de Vlaardingse Westwijk. ,,Dankzij deze rijksbijdrage kunnen we een extra inspanning plegen.”