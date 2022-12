‘Flexwijk geeft starters een kans op de woningmarkt’

LezersbrievenEen lezer is zeer te spreken over de flexwijk die binnenkort wordt gebouwd in Numansdorp. Daar zouden andere dorpen in de Hoeksche Waard volgens hem een voorbeeld aan kunnen nemen. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten .

Kapitale villa’s

Het lezen van het artikel over drie kapitale villa’s van meer dan 1,2 miljoen euro gaf mij een hoop frustratie. Als zestigplusser en inwoner van Berkel en Rodenrijs zou ik dolgraag vanuit mijn inmiddels veel te grote woning verhuizen naar een levensloopbestendige nieuwbouwwoning van een of twee woonlagen. Deze zijn echter nooit onderdeel van te realiseren nieuwbouwplannen in de gemeente. In zo goed als alle nieuwbouwwijken in Berkel en Rodenrijs is de laatste tien jaar sprake van relatief dure en grote woningen of villa’s.

Ik begrijp dat villa’s voor een projectontwikkelaar wellicht interessanter zijn voor de verkoop, maar niemand kan toch ontkennen dat er op dit moment uitsluitend relatief dure en grote nieuwbouwwoningen worden aangeboden. Terwijl er door de vergrijzing toch ook veel vraag is naar kleinere levensloopbestendige woningen voor senioren. Die willen maar al te graag hun veel te grote woning verlaten indien ze de kans zouden krijgen om dit te kunnen doen. Ik begrijp dan ook niet dat gemeenten zoals Berkel en Rodenrijs er geen beleid van maken om ervoor te zorgen dat er bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten standaard ook sprake is van levensloopbestendige woningen voor senioren.

Ron van Druten, Berkel en Rodenrijs

Flexwijk in Numansdorp

Er worden veertig tot vijftig tijdelijke woningen gebouwd op een stuk land in Numansdorp. Dit om starters een kans te geven op een woning. Dat is heel mooi. In Puttershoek worden ook de nodige woningen gebouwd, alleen zijn de prijzen van deze woningen voor starters niet te betalen. 350.000 tot ruim 800.000 euro is nu niet bepaald aantrekkelijk voor een starter. Met andere woorden: als je graag in je eigen gemeente wilt blijven wonen, heb je óf veel geld nodig óf er moet iemand vanuit een betaalbare woning naar een duurdere verhuizen.

Ed van Rotterdam, Puttershoek

Rotterdam The Hague Airport

De grote problemen van Schiphol kennen we allemaal. Maar daar is kennelijk een oplossing voor gevonden. Het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) mag de komende jaren toenemen. Stillere vliegtuigen maken meer vluchten van en naar Rotterdam mogelijk. Dat is de uitkomst van een overleg tussen RTHA en andere partijen, gemeenten en luchtvaartmaatschappijen. Bewonersvereniging BTV is het radicaal oneens met de uitkomst. Straks komen er flink wat extra vluchten door een zogenoemde ontwikkelruimte die er gaat komen.

De omwonenden van Rotterdam Airport zijn buitenspel gezet. Mede veroorzaakt door het probleem Schiphol hebben we nu te maken met het bekende waterbedeffect. Benieuwd hoe de Rotterdamse gemeenteraad gaat reageren.

Bas Dielemans, Schiedam

