Flexwerker zorg heeft seks met minderjarig meisje: OM eist celstraf voor ontucht

Kim reanimeer­de Karel (84) in een oorverdo­vend stil stadion tijdens Spar­ta-Ajax: ‘Hij was al helemaal koud’

Karel Stahl (84) krijgt een hartaanval op de tribune van Sparta. De paniek in het stadion is groot. Kim Feelders (48), die de fan naar de grond ziet gaan, twijfelt geen moment. Ze klimt over een afscheiding en begint met reanimeren. ,,Hij was al helemaal koud.”

19:59