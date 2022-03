Finn (13) werd geboren in het Zuiderziekenhuis en zit daar nu op school: ‘Het voelt wel een beetje raar’

Het Zuider Gymnasium in Rotterdam is maandag verhuisd naar een hele bijzondere locatie: het oude Zuiderziekenhuis, waar veel leerlingen ook het levenslicht zagen. Finn van Prooijen (13) uit de Hoeksche Waard is één van hen.

Hoe voelt dat?

,,Een beetje raar, omdat het niet normaal is dat de plek waar je geboren bent ook je school wordt. Ik heb nog aan mijn moeder gevraagd waar precies ik in het gebouw geboren ben. Ze stuurde een foto van de exacte plek maar dat deel van het ziekenhuis is afgesloopt.”

Wat vind je van deze nieuwe locatie?

,,Je ziet wel dat het een oud gebouw is, maar veel dingen zijn ook nieuw. Daar hebben ze een goede mix in gevonden. Het is super mooi geworden. De muren, de vloer, de tafels en de kluisjes zijn nieuw. Vooral de gymzaal verraste mij. Die is veel beter dan in het oude gebouw. Hij is groter, en er staat veel meer apparatuur in. We hebben een trampoline.”

Wat zie je van die oude elementen terug?

,,Sommige dingen hebben ze nog bewaard. Dat vind ik best wel leuk om te zien. Op het dak bijvoorbeeld zie je nog de buizen van vroeger. Ook staat er nog een ouderwetse klapdeur, en op het schoolplein een oude schoorsteen. Het lokaal waar we techniekles krijgen was vroeger het mortuarium. Dat is best een gek gevoel.”

Voelt het nog wel een beetje als school?

,,Het voelt niet als een ziekenhuis als je niet weet dat dat het vroeger was. Maar je moet er ook wel een beetje aan wennen dat het een school is. Over een paar maanden went het wel.”

Ben je blij met deze nieuwe plek?

,,Ja, het is een fijne plek. Dat andere gebouw was te groot voor alleen het gymnasium. Veel lokalen stonden leeg. Op de gangen hebben we ook eindelijk werkplekken. In het oude pand konden we alleen terecht in de aula, waar het superdruk was. Bij de vorige locatie hadden we iets meer groen om ons heen maar hier hebben we ook wel een aardig uitzicht. Het fijne is ook dat de bus er meteen naast stopt.”

Volledig scherm Finn van Prooijen © Prive

