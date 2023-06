Filmmaker Bob Visser kreeg je niet gek: ‘Dat hij met alles relaxed omging, was zijn grootste talent’

Dit zeeschip werkt aan gigantisch windpark op zee en heeft nu handhavers achter zich aan

Een zeeschip dat sinds kort geregeld windparkonderdelen ophaalt in Vlaardingen, veroorzaakt volgens de gemeente en milieudienst DCMR geluidsoverlast. Of dat ook echt zo is, moet nog maar blijken. De eigenaar van het schip hoopt de kade, nabij toekomstige woningbouw, in de toekomst te kunnen blijven gebruiken.