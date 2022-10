Filmfans opgelet! Kino breidt uit met twee zalen én er komt een cocktailbar

Jullie hadden al vier zalen. Waarom alsnog twee erbij?

Toen we zes jaar geleden met Kino begonnen was dat een jongensavontuur. We wilden eerst kijken hoe het allemaal zou lopen. We zagen toen al dat er veel ruimte in ons pand ongebruikt bleef. Nu zijn we zes jaar verder en het gaat hartstikke goed. Natuurlijk kwam er wel Covid tussendoor en dan zie je dat de wereld er ineens heel anders kan uitzien. Nu zijn we eindelijk op het moment om ons plan door te zetten. We merkten dat we lang niet altijd alles konden vertonen wat we wilden. Simpelweg uit ruimtegebrek. Met vier ruimten blijf je toch wat beperkt. We hopen vanaf januari de nieuwe zalen te kunnen gebruiken.

Zijn jullie niet bang dat de nieuwe zalen alsnog leeg blijven als er opnieuw een pandemie uitbreekt?

Met deze nieuwe zalen doen we een investering voor de komende dertig jaar. Het gaat dus om een langere periode waarin we de investering kunnen terugverdienen. Bovendien wordt het restaurant ook uitgebreid en komt er een cocktailbar bij. Bioscopen hebben zich na de coronatijd even moeten herstellen, maar nu gaat het eigenlijk bij ons weer goed. Wij merken dat we een heel loyaal publiek hebben, ook nu het leven voor iedereen duurder wordt. Daar zijn we heel blij mee.

Veel mensen houden van Kino omdat het een wat kleinere intieme bioscoop is. Met twee extra zalen worden jullie nog groter. Gaat die intieme ervaring nu niet verloren?

Dat denk ik niet. De zalen bieden plek voor pakweg 55 en 74 bezoekers. Intiem, maar met grote filmdoeken en laserprojectie. Met de extra zalen kunnen we de programmering bovendien nog meer spreiden zodat er niet te veel mensen tegelijk in de foyer of in het restaurant zitten. Let wel, we zitten als bioscoop midden in de stad. Het is ook niet zo dat we zomaar de helft groter kunnen worden.

Wat merken de bezoekers straks van de verbouwing?

Vrijwel niets. We zijn al sinds mei aan het bouwen. Bouwvakkers stoppen doorgaans om vier uur 's middags. Dus de bezoekers 's avonds en in het weekend merken er sowieso niets van. Alleen zaal 1 is een tijdje overdag dicht geweest.

