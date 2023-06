File door technische storing Beneluxtunnel richting Rotterdam

Piepklein pluisje veroor­zaakt brand in woning van Marielle: ‘Keuken en woonkamer zijn onbewoon­baar’

Een piepklein wilgenpluisje is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van een vlammenzee, die het huis van Marielle van den Berge en haar partner in brand zette. De schade aan de woning is enorm. ,,De keuken, bijkeuken en woonkamer zijn onbewoonbaar.”