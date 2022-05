Fietser zwaargewond bij aanrijding met tram

rotterdam van toen Waterzuive­rings­ter­rein werd nieuwe Rotterdam­se woonwijk

Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte. Vanaf de opening in 1874 was dat waar de Rotterdamse Drinkwaterleiding op het terrein aan het verlengde van de Honingerdijk voor zorgde. In 1978 verhuisde de waterzuivering naar een nieuwe locatie. Enkele monumentale elementen, zoals deze watertoren, bleven bewaard. Daaromheen verrees nieuwe woonwijk De Esch.

