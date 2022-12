Fietser (86) overleden na aanrijding met auto in Capelle aan den IJssel

Halve finale WK op groot scherm te zien bij poppodium Annabel

Goed nieuws voor alle voetbalfans: beide halve finales van het WK in Qatar zijn te zien in poppodium Annabel. Eigenaar Aziz Yagoub speelt in op de climax van voetbaltoernooi. Op dinsdag kun je op groot scherm de halve finale Argentinië-Kroatië bewonderen, een dag later de historische wedstrijd tussen Frankrijk-Marokko.

13 december