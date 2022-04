Fidan en Sarah zetten hun vader in het zonnetje en kinderen Jandino zijn een ‘hecht team’

In Rotterdam wordt na twee magere jaren weer massaal getrouwd: 'Eindelijk weer positivi­teit’

Heeft u al ja gezegd? Grote kans, want er wordt na twee magere liefdesjaren weer volop getrouwd. Veel uitgestelde huwelijken worden nu alsnog gesloten en nieuwe liefdes staan te trappelen. De populairste trouwmomenten in Rotterdam raken ‘uitverkocht’ en bij de bruidshuizen is het alle hens aan dek om de trouwjurken op tijd af te krijgen.

19 april