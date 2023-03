Feyenoordsupporters waarschijnlijk niet welkom in Rome: verbod op kaartverkoop in de maak

met video Lies krijgt geen genoegdoe­ning voor ‘hel in Almelo’: dwangar­beid in kloosters Goede Herder is verjaard

De dwangarbeid in de kloosters van de Goede Herder, waaronder in Almelo, is verjaard. De vorderingen van de 19 vrouwen, die als kind in de kloosters zijn vastgehouden, is door de rechtbank in Haarlem woensdagochtend afgewezen.